أمين مستقبل وطن للمعارضة: نختلف سياسيا ونتفق في حب الوطن

وجه المهندس حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، التحية للحضور باحتفالية الحزب، لتكريم المبدعين بعام 2019، مضيفًا أن الاحتفالية تأتي من كون مستقبل وطن "عائلة" تجمع كل الأطياف مهما اختلفت، كما أنهم "فكوا" شفرة العمل الحزبي، ولم يقتصر دوره فقط على الجانب السياسي، بل إن الحزب له نشاطات اجتماعية ورياضية وفنية.



وقال حسام الخولي، إن هذه الإنجازات التي حققها حزب مستقبل وطن، جاءت بفضل نشاط الحزب ودعم رجال الأعمال، والذين يقدمون الدعم دون مقابل وبدون أهداف سياسية، مؤكدا أن أغلب الداعمين لمستقبل وطن، يهدف في الأساس إلى العمل الاجتماعي فقط، لذا فإن العمل الاجتماعي لحزب مستقبل وطن جزء رئيسي.



كما وجه التحية للأحزاب المعارضة التي شاركت في الاحتفالية، قائلا: "حتى لو اختلفنا سياسيا من أي أطراف، لكننا نتفق في النهاية على حب الوطن".



وأشار إلى أن مستقبل وطن يسعى لتكريم كل شخص قدم شيئا للوطن، ولكي نعطي للشباب قدوة أيضا، متابعا، كل شئ تقوم به الدولة هي للشباب الصاعد.



وأكد أهمية ودور الفن والرياضة في توحيد الصف ونبذ الخلاف والتعصب، قائلا: "بمسلسل واحد أو بأغنية نقدر تؤثر في جيل كامل، وانتصار رياضي واحد يخلينا نتحد" كما أكد في نهاية كلمته أن احتفالية تكريم المبدعين سوف تكون كل عام.



ويشارك في الاحتفالية، رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية، والكاتبة الصحفية إلهام ابو الفتح مدير تحرير الأخبار والإعلامى أحمد موسى والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد وعمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم .



وتقام الاحتفالية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، ونواب رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي واللواء علاء عابد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.



وحضر كل من وزيرا التعليم العالي خالد عبد الغفار، طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعلى مصيلحى وزير التموين، ووكيلا البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر لدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف"دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن, والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ود.محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات .



كما حضر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانة المهنيين بالحزب، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد.