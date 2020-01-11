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صاحبة تغريدة الجامعات الخاصة: لم أقصد الإساءة لأحد | شاهد

السبت 11/يناير/2020 - 11:56 م
تغريدة الجامعات الخاصة
تغريدة الجامعات الخاصة
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حمزة شعيب
علقت الطالبة هديل أنور، صاحبة تغريدة الجامعة الخاصة التي أثارت الجدل على تويتر، على حالة الضجة التي أثيرت بسبب تفضيلها للجامعات الخاصة، موضحة أن تغريدتها تم فهمها بشكل خاطئ.

وأضافت "هديل"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم التعامل مع التغريدة بسطحية، ولم أقصد الإساءة لأحد، والموضوع لا يستدعى كل ده".

وأشارت إلى أن لديها شقيقين بجامعات حكومية، ويرفضان بعض السلوكيات الموجودة في الجامعات العامة، متابعة بأنها لا تقصد أن طلاب الجامعات الحكومية متخلفين أو جهلة، معلقة: "أنا أسأت التعبير"، لافتة إلى أن التغريدة أخذت منحى آخر.

وأكملت:"أنا ممسحتش رسايلى عشان مش حاسة أنى غلطت خالص، رغم التجريح اللى طالني من كل الذين رأوا التغريدة".

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