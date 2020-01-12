مصطفى يونس: الأهلي ارتكب أخطاء فادحة أمام بلاتينيوم .. فيديو

أبدى مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، إعجابه بأداء السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي.



وقال يونس خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : إلى أن فايلر هو المدرب الذي يجب أن يعمل في كرة القدم لأنه يجعل كل لاعبيه جاهزين ،أُثق في صعود الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وأضاف أنه يؤيد فايلر في جميع قراراته فيما يتعلق بالتشكيل والتغييرات خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الأهلي ارتكب أخطاء فادحة أمام بلاتينيوم خاصة في الجوانب الدفاعية.



وتابع أن أحمد فتحي ورامي ربيعة كان بينهما "شارع" في مباراة بلاتينيوم، الأهلي والزمالك لديهما أزمات دفاعية وأخطاء فادحة

وأردف أن الدوري هذا الموسم انتهى للأهلي ، ولكن فرصتة صعبة في الفوز بدوري أبطال أفريقيا.



وأتم: أن دوري أبطال أفريقيا لم يعد مثل السنوات الماضية.

