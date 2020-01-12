الملوخية بالعيش ولا بالرز .. هنا شيحة تروي معاناتها مع والدتها بسبب الأكل.. فيديو

قالت الفنانة هنا شيحة إنها من مواليد برج الجدي، وأهم صفاتها العند، موضحة أنها من الشخصيات التي تستطيع الفصل بين المواقف لكي تعطي الفرصة لنفسها في التفكير وإيجاد حلول للمشاكل التي تتعرض لها.



وأضافت هنا شيحة، لبرنامج «ItsShowtime» على قناة «CBC» أن جسمها قابل لزيادة الوزن، موضحة أنه في وقت من الأوقات زادت في الوزن 12 كيلو فقررت إيجاد حل سريع لفقدانه.



وأوضحت هنا شيحة أن الحل الأمثل بالنسبة لها لانقاص الوزن هو الانتظام في تناول الطعام، مشيرة إلى أن والدتها كانت تنظم لها الطعام منذ صغرها، رغم أنها كانت تحب الأكل كثيرا ولكن والدتها كانت تختار لها الأكل لكي تحافظ على وزنها وقوامها.



وتابعت هنا شيحة: «ماما كانت بتحط الاكل قدامي وتقول لي اختاري هتاكلي الملوخية بالعيش ولا بالأرز، وكنت أقوم من على الأكل وانا بعيط علشان بحب الأكل وعايزة الاتنين، ولكن والدتي كان لديها نظرية في نظام وترتيب الأكل».