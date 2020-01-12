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برلمان

برلماني: علينا الاستفادة من تجارب بعض الدول في القضاء على الأمية

الأحد 12/يناير/2020 - 10:30 ص
النائب فايز بركات،
النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم
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معتز الخصوصى
أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن حل مشكلة الأمية في مصر لا تستوجب وسائل تكنولوجية حديثة، وإنما تتطلب تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية ووضع حلول واستراتيجيات مبتكرة لتنفيذها، مشيرًا إلى نجاح دول إفريقية فقيرة في التغلب على المشكلة رغم الإمكانات المحدودة من الناحية المادية والتكنولوجية.

وأوضح بركات فى بيان صحفى له أن استخدام التكنولوجيا لا يمثل عائقًا لمحو الأمية، كما لا يمثل ضرورة لحل المشكلة، فبالفعل يمثل استخدام الأميين (10 سنوات فأكثر) لوسائل تكنولوجيا المعلومات وخاصة المحمول عام 2017 44% من الأميين، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح أن الانتفاع بالتعليم ليس الأزمة الوحيدة، بل إن تدني مستواه يعوق تعلم حتى أولئك الذين ينجحون في الالتحاق بالمدارس، فثلث الأطفال في سن التعليم الابتدائي لا يتعلمون الأساسيات، سواء التحقوا بالمدارس أو لم يلتحقوا، حيث إن 5% من السكان الأميين بالفئة العمرية (10-34 سنة) التحقوا بالتعليم و تسربوا منه، أما أغلب الأميين (95%) فإنهم لم يلتحقوا بالتعليم.

وأشار إلى أن هناك أربعة أسباب رئيسية لعدم التحاق الأميين بالتعليم، وهى على التوالى عدم رغبة الأسرة، والظروف المادية للأسرة، وعدم رغبة الفرد، وصعوبة الوصول للمدرسة، ويعد تكرار الرسوب سببا لتسرب حوالى 13.2% من إجمالي المتسربين.

وأضاف أن سد منابع الأمية يتطلب رفع الوعي المجتمعي بخطورة الأمية، والتأكيد على أهمية التعليم من خلال توظيف القوافل الإعلامية "التنموية" للهيئة وإقامة كافة الندوات التثقيفية والوسائل الإعلامية "المرئية ، والمسموعة والمقروءة و تكثيف التوعية المستمرة للدارسين بفصول محو الأمية، لاسيما الإناث.
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