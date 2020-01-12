الظهور الأول لـ جوميز.. الإسماعيلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب طلائع الجيش

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره طلائع الجيش، اليوم، الأحد، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.





ويسعى فريق الإسماعيلي في الظهور الأول تحت قياده مدربه الجديد الفرنسي ديديه جوميز، في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام بيراميدز بهدف دون رد، في الجولة الماضية.





على الجانب الآخر يطمح فريق طلائع الجيش في تحقيق نتييجة إيجابية أمام الدراويش للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط





ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 13 بـ 11 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، سموحة مع حرس الحدود ومصر المقاصة مع إنبي.