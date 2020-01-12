التذكرة بـ 6 جنيهات.. ننشر خطوط وأسعار المواصلات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن قيمة تذكرة زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 خمسة جنيهات.





وتم توفير عدد من الحافلات لنقل الجماهيرة تشمل ٧ خطوط بإجمالي ٨٠ أتوبيسا، ويمكن زيادتها إلى ١٠٠ أتوبيس في أيام العطلات، وهي كالتالي:





1- المسار: عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15





2- المسار: العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10





3- المسار: النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10





4- المسار: الأميرية - المطرية - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10





5- المسار: ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15





6- المسار: مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10





7- المسار: المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10



