تناولوها فورًا..أطعمة تمدك بالطاقة بشكل مذهل قبل التمرين

يمارس العديد من الأشخاص التمارين للحفاظ على صحتهم ورشاقتهم، ولكنهم لا يعلمون ما هى الأطعمة المفيدة التى يفضل تناولها قبل التمرين لتزيد من الطاقة.



ووفقًا لموقع "in kin" إليكم أبرز الأطعمة التى يفضل تناولها قبل التمرين وهى:-





1- الموز

يُعرف الموز بكونه من أفضل الفواكه في الطبيعة ، وهو ممتلئ بالكربوهيدرات والبوتاسيوم الذي يدعم وظيفة الأعصاب والعضلات.





2- الشوفان

يساعد تناول الشوفان فى الحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة طوال التمرين ، مما يعني أنه يمكنك التدريب بقوة لفترة أطول، كما أنها تحتوي على فيتامين ب ، مما يساعد على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة، حيث أنه النوع الذى يقوم بحمل نسبة السكر في الدم .





3- الدجاج المشوي ، البروكلي ، والبطاطا الحلوة

يساعد تناول هذه الأطعمة على بناء العضلات، وذلك لأحتوائها على العديد من الفيتامينات التى تساعد على بناء العضلات والحفاظ عليها، كما أنها لا تحتوى على العديد من السعرات الحرارية





4- الفواكه المجففة

للحصول على طعام سريع وسهل وجيد قبل التمرين ، يمكنك تناول بعض التوت المجفف والمشمش والتين والأناناس، فتعتبر الفواكه المجففة مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات البسيطة التي يسهل هضمها.





5- خبز الحبوب الكاملة

شريحة واحدة من خبز الحبوب الكاملة هي مصدر ممتاز للكربوهيدرات، كما يمكن أضافة بعض البيض المسلوق لوجبة خفيفة محملة بالبروتين ، أو بعض الديك الرومي قليل الدسم.





6- الفاكهة والزبادى

يساعد الزبادي على مضاعفة البروتين تقريبًا ، ويقلل من الكربوهيدرات ، ونصف الصوديوم، وكذلك الفواكهه فهى تستخدم كوقود أثناء التمرين ، بينما يتم تخزين البروتين لفترة أطول قليلًا ويستخدم لمنع تلف العضلات.