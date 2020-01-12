الكونفدرالية.. النصر الليبي يحيي آماله ويفوز على بيدفيست في المجموعة الثانية

أحيا فريق النصر الليبي، آماله بالصعود للدور ربع النهائي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على بيدفيست الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت فى القاهرة ، فى الجولة الـ4 ، ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية.



وافتتح النصر التهديف في الدقيقة 49 ، بعد كرة ثابتة من صدام الورفلي، غير مدافع بيدفيست طريقها نحو شباك فريقه.



وأضاف النصر الهدف الثاني عن مهند بوعجيلة النتيجة للفريق الليبي في الدقيقة 61 من رأسية.



ونجح بيدفيست في تقليل الفارق عن طريق دومنيكو في الدقيقة 75، بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.



بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 5 نقاط فيما تجمد رصيد بيدفيست عند نقطتين.



وفي نفس المجموعة تعادل حوريا الغيني مع دجوليبا المالي سلبيا .



وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالاتي :



-حوريا : 8 نقاط

-دجوليبا : 5 نقاط

-النصر : 5 نقاط

-بيدفيست : نقطيتين