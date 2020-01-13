أخبار الفن.. خالد الصاوي يظهر مع الراقصة جوهرة.. إيهاب توفيق يتصدر تويتر..رسالة مؤثرة من إيمى طلعت زكريا لوالدها

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
بعد أزمة الفيديوهات الجنسية.. خالد الصاوي يظهر مع الراقصة جوهرة فماذا قال لها
ظهر الفنان خالد الصاوي بصحبة الراقصة جوهرة وذلك بعد أزمة فيديوهاتها الجنسية.
Toy Story4 يحصد أفضل فيلم رسوم متحركة بحفل Critics Choice
فاز الفيلم العالمي الشهير "Toy Story 4" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع جوائز Critics' Choice في دورته الـ 25 لعام 2020.
سعر صادم لـ تذكرة دخول حفل أصالة الجديد
تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي كبير يوم الجمعة 17 يناير على خشبة المسرح الرئيسي في "القرية العالمية".
رسالة مؤثرة من إيمى طلعت زكريا لوالدها
ذكرت الفنانة "إيمى طلعت زكريا" إبنة الراحل طلعت زكريا والدها بعبارات مؤثرة بعد عرض بوستر مسرحيتها الجديدة "الزهر لما يلعب".
ناهد السباعي تقف على رأسها.. والمتابعون: ماخلاص يا وحش
حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها وهي تمارس الرياضة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
ايهاب توفيق يتصدر تويتر بعد عزاء والده.. تعرف علي رسائل الجمهور له
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #ايهاب_توفيق بعد انتهاء عزاء والده الذي اقيم مساء أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والاعلام.
بعد أزمة الفيديوهات الجنسية.. خالد الصاوي يظهر مع الراقصة جوهرة فماذا قال لها
ظهر الفنان خالد الصاوي بصحبة الراقصة جوهرة وذلك بعد أزمة فيديوهاتها الجنسية.
Toy Story4 يحصد أفضل فيلم رسوم متحركة بحفل Critics Choice
فاز الفيلم العالمي الشهير "Toy Story 4" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع جوائز Critics' Choice في دورته الـ 25 لعام 2020.
سعر صادم لـ تذكرة دخول حفل أصالة الجديد
تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي كبير يوم الجمعة 17 يناير على خشبة المسرح الرئيسي في "القرية العالمية".
رسالة مؤثرة من إيمى طلعت زكريا لوالدها
ذكرت الفنانة "إيمى طلعت زكريا" إبنة الراحل طلعت زكريا والدها بعبارات مؤثرة بعد عرض بوستر مسرحيتها الجديدة "الزهر لما يلعب".
ناهد السباعي تقف على رأسها.. والمتابعون: ماخلاص يا وحش
حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها وهي تمارس الرياضة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
ايهاب توفيق يتصدر تويتر بعد عزاء والده.. تعرف علي رسائل الجمهور له
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #ايهاب_توفيق بعد انتهاء عزاء والده الذي اقيم مساء أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والاعلام.