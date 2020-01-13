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حوادث

وفاة عامل وزوجته اختناقا أثناء التدفئة بمنزلهما في الغربية

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:25 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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احمد علي
شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم واقعه مصرع زوجين اختناقا عقب محاولتهما حرق الاخشاب بقصد التدفئة مما تسبب في اعيائهما وبرفقتهما أطفالهما ونقلهما بسياره إسعاف الي مستشفي السنطة المركزي.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مستشفى العام بزفتى يفيد بوصول كل من ميسرة طه ٣٠ سنه وزوجته هاله البيلي ٢٩ مقيمين بقرية الروضة جثث هامده اثر إختناق ناتجة عن تصاعد الأدخنة بمسكن أسرة كانت تحاول التغلب على برودة الجو عن طريق تدفئة المكان ببعض الأخشاب المحترقه حتي توهجها، ثم إدخالها لمكان النوم لتدفئتهما إلا ان النعاس قد غلبهما قبل إخراجهما من المنزل فتصاعدت سحابة الدخان أدت إلى إصابة بحالة إختناق لقيا مصرعهما علي اثرها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة و التى طلبت تحريات المباحث وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين ودفنهما .
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