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أخبار البلد

البابا تواضروس: تدشين 3 مذابح بكنيسة مارجرجس بسوهاج

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
دشن قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم ثلاثة مذابح بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة سوهاج حيث مقر إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة.

وشهدت صلوات التدشين مشاركة ١٦ من أساقفة الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية المدشنة كنيستيها اليوم.

كما تم تدشين حامل الأيقونات، والأيقونات الموجودة في أرجاء الكنيسة، والتي تجسد بعض المواقف الموجودة في الكتاب المقدس مثل بشارة الملاك للسيدة العذراء وتقديم السيد المسيح الطفل للهيكل، وعماد السيد المسيح وكذلك عدد من الملائكة والقديسين.

وكانت كنيسة مارجرجس بسوهاج التي أنشئت عام ١٩٥٤ - تعرضت لاعتداءات ١٤ أغسطس عام ٢٠١٣ التي طالت العديد من الكنائس بمصر، وتم تجديدها بشكل كامل انتظارًا لتدشينها الذي تم اليوم.

والمذابح الثلاثة التي تم تدشينها هي:المذبح الرئيس على اسم الشهيد مارجرجس، والمذبح البحري على اسم الرسولين بطرس وبولس، والمذبح القبلي على اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، كما تدشين أيقونة البانطوكراتور بالمذابح الثلاثة.

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