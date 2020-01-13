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برلمان

اقتراحات البرلمان توافق على سعر قطعي لـ أراضي مشروعات الخريجين

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:27 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس، بشأن تعميم القرار الخاص بتحديد سعر قطعي على أراضي مشروعات الخريجين في 164 قرية على مستوى الجمهورية بواقع 50 ألف جنيه للفدان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة والري واستصلاح الأراضي.

وأوضح أحمد رسلان، خلال الاجتماع، أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أوصت بتعميم القرار، بعد اعتماد التقديرات الواردة من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وطالب رسلان، الحكومة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصية البرلمان في هذا الشأن، أسوة بما تم في قرى محافظة بورسعيد.
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