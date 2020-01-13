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فن

شاهد .. ريم مصطفى تشعل إنستجرام بهذه الصورة

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:33 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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مريم عزت
نشرت الفنانه ريم مصطفى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" صورة جديدة لها.

وعلقت الفنانه ريم مصطفى على الصورة قائلة : الهدف ليس العيش إلى الأبد ، والهدف هو إنشاء شيء سيحدث "

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

قلبي الي بعشقهااااااااا

جميله اوى ماشاء الله

احلى ريم فى الدنيا كلها

ويعد فيلم العنكبوت من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، اذ أنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث، وتقابل أحمد السقا وتحدث العديد من المواقف فى إطار تشويقى أكشن، ولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض حتى الآن.

يذكر ان الفنانة ريم مصطفى تواصل تصوير مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، اذ يتبقى لها 3 أيام وتودع العمل نهائيًا وانتظار عرضه على منصة watch it الرقمية.

تدور أحداث العمل فى 7 حلقات مقرر تقديمه على أكثر من موسم ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.

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