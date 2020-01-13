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رياضة

45 مليون إسترليني.. تشيلسي يحدد سعر بيع مهاجمه البلجيكى

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:49 م
باتشواي
باتشواي
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القسم الرياضي
حدد نادي تشيلسي الإنجليزي مطالبه المالية من أجل بيع المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ويرفض البلوز خروج اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مرة أخرى، على سبيل الإعارة، بعد خروجه في أكثر من مرة فى السنوات الماضية، وحجز الإنجليزي الشاب تامي أبراهام المقعد الأساسي في قيادة هجوم كتيبة المدرب فرانك لامبارد.

وكشفت صحيفة "ذا صن"البريطانية، إن نادي تشيلسي حدد مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات البلجيكي ميتشي باتشواي فى يناير الجاري.

وأضافت الصحيفة، إن ميتشي باتشواي يدخل دائرة إهتمام كلًا من كريستال بالاس وأستون فيلا، لكنهما لن يتمكنا من دفع هذا المبلغ الكبير الذي يريده تشيلسي.

ويرى مسئولو تشيلسي أن سعر المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي منطقيًا، لأن كريستال بالاس يرغب في بيع لاعبه ويلفريد زاها بمبلغ يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

ويمتد عقد البلجيكي ميتشي باتشواي لمدة موسم ونصف مع تشيلسي، وقضى 3 فترات على سبيل الإعارة مع أندية بوروسيا دورتموند وفالنسيا وأخيرًا كريستال بالاس.

كانت تقارير صحفية، إن روما الإيطالى يرغب في الحصول على خدمات البلجيكي ميتشي باتشواي ومنافسة إيدين دزيكو في هجوم الذئاب.

وحقق فريق تشيلسى فوزا على ضيفه بيرنلى بنتيجة 3-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس، على ملعب "ستامفورد بريدج" بالجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.
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