إيران تقرر محاكمة دونالد ترامب دوليا على مقتل سليماني

أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي اعتزام إيران مقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.



وقال رئيسي خلال اجتماع مع كبار مسئولي القضاء إن "عملية عملية الاغتيال تمثل انتهاك لجميع القوانين، وإذا كانت ​أمريكا​ تدعي أنها دولة قوية لكنها تنتهك القوانين بشكل سافر، وترتكب هذه الجريمة البشعة، لذلك إذا غضضنا النظر عن هذه الجريمة، فلا يمكن ملاحقة الانتهاكات الأخرى".



وأضاف أن القضية سيتم متابعتها في لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الخارجية وباقي المؤسسات.



وتابع أنه: "يجب مقاضاة ترامب باعتباره المتهم الأول وملاحقته قضائيا"، مشددًا على ان "مقاضاته ستتم سواء خلال فترة ولايته أو غير ذلك، ويجب محاكمته دوليا".