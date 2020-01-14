صراع بين أرسنال وميلان للتعاقد مع بواتينج

دخل الثنائي أرسنال وميلان في صراع قوي من أجل التوقيع مع جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.



وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إلى أن ميلان قرر ضم بواتينج بعد فشله في التعاقد مع جان كلير توديبو، لإصرار مدافع برشلونة على الذهاب بنظام الإعارة لا البيع.



كذلك طالب مايكل أرتيتا إدارة أرسنال بضرورة جلب بواتينج، لعلاج الثغرات الدفاعية التي يعاني منها الفريق هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



الجدير بالذكر أن بواتينج نفسه يفضل مغادرة صفوف ناديه بايرن ميونخ في أقرب وقت، بسبب قلة الدقائق التي شارك فيها مؤخرًا تحت قيادة المدرب هانز فليك.