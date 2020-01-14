تتحدث للمرة الأولى.. زوجة القتيل السوري توجه رسالة صادمة لـ نانسي عجرم.. فيديو

أجرت قناة الجديد اللبنانية، لقاء، مع زوجة القتيل السوري، محمد الموسى، الذي توفى بإطلاق الرصاص عليه من مسدس فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم.



وقالت زوجة محمد الموسى: "يعني زوجي لو رايح يسرق؛ هيروح يسرق بيت نانسي عجرم؟، وكمان لو سرقها؛ شو مشكلة، ما راح ينقصها شيّ".



من جهة أخرى أصدر الطب الشرعي اللبناني، تقريره في قضية مقتل الشاب السوري،محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم - زوج الفنانة نانسي عجرم.



وقال الطبيب الشرعي، إن الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده، كانت كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ اليسرى.



وأشارت الدلائل في التقرير إلى أن هناك اشتباها فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري، حيث أن هناك شخصا كان يضرب النار من الأمام، وآخر من الخلف.