إنشاء منطقة ترفيهية للمشروعات الصغيرة للشباب بمدينة بنها

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يجرى حاليا العمل على إنشاء منطقة ترفيهية للمشروعات الصغيرة بالعاصمة بنها وذلك بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع سامر عبد السلام المدير التنفيذي لشركة أسواق مصر التابعة لصندوق تحيا مصر والدكتور أحمد الجزار مدير قطاع التنفيذ بالشركة والمهندس شادي سالم عضو مجلس إدارة شركة أسواق مصر والوفد المرافق له.





واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع ترفيهي يهدف إلى الارتقاء بالمنطقة وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة بمدينة بنها على مساحة 18500 م2 تقريبا وسوف ينفذ المشروع على مراحل وفقا لجداول زمنية محددة حيث يشتمل المشروع تنفيذ مجمع متكامل للمشروعات الصغيرة للشباب في شكل حضاري وممارسة نشاطهم في إطار قانوني من خلال وحدات ثابتة ومتنقلة تتميز بشكل جمالى وأماكن مخصصة لعرض المأكولات والمشروبات الخفيفة، بالإضافة إلى مكتبة ثقافية ومسرح مكشوف وأماكن لألعاب الأطفال وممشى ومكان لهواة الصيد.





وأوضح المحافظ أن الهدف من تطبيق هذه الفكرة بالمحافظة هو إيجاد فرص عمل للشباب لمحاربة البطالة وزرع ثقافة العمل الحر لدى الشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، بالإضافة إلى خلق متنفس للمواطنين.



