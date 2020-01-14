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أخبار العالم

انخفاض مفاجئ فى أسعار الذهب.. اعرف السبب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:33 ص
انخفاض مفاجأة فى
انخفاض مفاجأة فى أسعار الذهب
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سمر صالح
انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من التوقعات والتوقيع الوشيك لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0459 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1538.84 دولار للأوقية (الأونصة) وفي وقت سابق من الجلسة، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير عند 1535.75 دولار وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1539.70 دولار.

وارتفعت الأسهم الآسيوية في ظل إشارات على حسن النية بين أكبر اقتصادين في العالم، في الوقت الذي يستعدان فيه للتوقيع على اتفاق سيمثل هدنة في نزاع الرسوم الجمركية المستمر بينهما منذ 18 شهرا، والذي تسبب في قلب وضع الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.

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وقبل يوم من توقيع اتفاق المرحلة واحد التجاري، أسقطت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الإثنين، وسم الصين كمتلاعب بالعملة، ما يشير إلى المزيد من التحسن في العلاقات.

وقال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، إن الترجمة الصينية للاتفاق انتهت تقريبا وستُعلن قبل حفل التوقيع غدا الأربعاء.

لكن هناك مخاوف مستمرة من أن هذا لا يشكل نهاية للحرب التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق العالمية على مدى العام ونصف العام الماضيين.

وأظهرت بيانات من الصين، ارتفاع الصادرات للمرة الأولى في خمسة أشهر في ديسمبر، بينما فاقت الواردات أيضا التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1% إلى 17.78 دولار للأوقية، بعد أن نزلت لأدنى مستوياتها منذ أواخر ديسمبر عند 17.71 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2129.92 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.6% إلى 968.01 دولار.

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