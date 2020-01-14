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تعليم

التعليم والتضامن تشكلان لجنة لتحسين جودة التغذية المدرسية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:02 ص
وزيرا التعليم والتضامن
وزيرا التعليم والتضامن
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ياســــمين بدوي
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بديوان عام الوزارة.

وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المشتركة والتي منها التغذية المدرسية، والحضانات قبل مرحلة رياض الأطفال، والمدارس المجتمعية ، ومدارس التربية الخاصة ، وملف دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في المراحل التعليمية ، وتفعيل مميزات كروت الخدمات المتكاملة وتطبيق أكواد الإتاحة، ومشروطية التعليم لمستحقي الدعم النقدي تكافل وكرامة ، والذي يشترط حضور أطفال أسر تكافل وكرامة 80% على الأقل من أيام الدراسة. 

واتفقا وزيرا التربية والتعليم ووزيرة التضامن على التعاون لبناء برامج ومناهج خاصة للأطفال بالحضانة وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة والمناهج الجديدة التي يقدمها نظام التعليم الجديد 2.0.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعانة بالفصول الذكية "متعددة الاستخدامات"، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، كحلول سريعة لعلاج بعض مشاكل المدارس المجتمعية والحضانات وفقًا لاحتياجات المناطق.

وفي نهاية اللقاء اتفقا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على تشكيل لجنة من الوزارتين لتحسين جودة التغذية المدرسية والتي تُقدم لما يقرب من 11.5 مليون طالب، وتفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارتين فيما يخص متابعة معدلات غياب أطفال أسر تكافل وكرامة في المدارس بمراحلها المختلفة. 

وقد حضر اللقاء الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم، والأستاذة حبيبة عز منسق مشروع إصلاح التعليم الفني، ومن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي المهندسة نيفين عثمان مستشار الوزير للجمعيات الأهلية، ودينا عبدالوهاب مستشار تنمية الطفولة المبكرة، ورأفت شفيق مدير برامج الحماية الاجتماعية.
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