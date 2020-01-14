الزراعة تنظم دورة تدريبية لمهندسي البساتين في ٥ محافظات

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، دورة تدريبية لرفع مهارات مهندسي البساتين في محافظات الدقهلية والشرقية والغربية والإسماعيلية والقليوبية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إن الدورة التدريبية تضمنت محاضرات ارشادية، وتدريب ميداني في الحقول، وذلك بالمركز الإرشادي بالصالحية الجديدة.



وأشار إلى أن التدريب تضمن التعرف على أحدث طرق أخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات.



وأكد أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة بالتركيز على صقل مهارات المهندسين الزراعيين، لتفعيل الدور الإرشادي للوزارة، بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة.