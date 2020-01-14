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منوعات

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:59 م
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عزة عاطف
انفجر بركان بالقرب من العاصمة الفلبينية مانيلا، فتدفقت نوافير الحمم الحمراء الحارقة على بعد حوالي نصف ميل باتجاه السماء، مما نتج عنه ظاهرة غامضة.

في مشهد كالأفلام، ظهرت أعمدة من البرق تتخلل الدخان المتصاعد من بركان "تال" الضخم، وهي ظاهرة غامضة، فالبرق معروف أن مكانه في السماء، لكن في ظهوره في الدخان المتصاعد جعله يبدو كأفلام الأكشن.

يقع بركان تال على بعد 37 ميلًا جنوب العاصمة مانيلا واستمر في الاهتزاز باستمرار اليوم، مما يثير مخاوف من احتمال اندلاع ثوران أكبر وأكثر خطورة، وفقًا لصحيفة "مترو".

يرجح العلماء أن سبب ظاهرة أعمدة البرق المتخللة لدخان بركان تال هي أن جزيئات رماد البركان يحمل بعضها شحنات كهربائية، وعند وصولها لمكان شحنات مخالفة يحدث تفريغ كهربائي لمعادلة تلك الشحنة.

وقد أمرت السلطات الفلبينية بإجلاء ما يقرب من مليون شخص بالقرب من العاصمة، حيث فر عشرات الآلاف من الناس من القرى المظلمة والمغطاة بالرماد الثقيل.
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