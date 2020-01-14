AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وصول البطاقة الدولية للبرازيلى إيجور لاعب فريق إف سي مصر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:16 م
إف سي مصر
إف سي مصر
Advertisements
القسم الرياضي
حصل مسئولو نادى إف سى مصر على البطاقة الدولية للاعبه البرازيلى إيجور، وتم إنهاء إجراءات قيده فى قائمة الفريق، وذلك لتدعيم خط الهجوم، وتم التعاقد مع إيجور فى بداية الموسم و لكن تأخر وصول البطاقة الدولية أدى لعدم إنهاء إجراءات قيده فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان إيجور الذى يلعب فى مركز المهاجم الصريح والذى يبلغ من العمر 25 عامًا، يخوض التدريبات مع فريق إف سى مصر منذ بداية الموسم، لكنه لم يشارك فى أى مباراة رسمية أو ودية مع الفريق بناء على رغبة عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق إف سى مصر، الذى فضل الاعتماد على اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق فى المباريات الودية.

ويستعد فريق اف سي مصر لمباراة انبي المقرر لها السبت المقبل على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، ويحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 15 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات، بينما يقع إنبى فى المركز التاسع، برصيد 17 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري المصري.. كارت أحمر مبكر لـ3 مدربين.. واثنين فى مرمى نيران الإقالة

الدوري المصري.. الكروت الحمراء تطارد المدربين وميتشو يغادر نهائيا.. تفاصيل

الخواجة فاشل في الممتاز.. ديسابر يكمل قصة إخفاق الأجانب في الدوري

بعد استقالة مجدي عبدالعاطي.. رحيل 7 مدربين بعد 10 جولات في الدوري

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن قيد كهربا فى الميركاتو الشتوي

الأهلي يتحدى الغيابات أمام مصر المقاصة بالدوري الممتاز.. اليوم

ترشيحاتنا

تعرف على سبب وفاة ابن مايا مرسى وموعد العزاء

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-1-2020

مرتديًا ملابس نسائية.. شاب عربي يحاول نزع حجاب امرأة في برلين.. فيديو

من أصابه هم أو غم أو مرض.. النبي يوصيه بـ 5 كلمات تفرج كربه وتداويه

ليفربول يرفض رحيل نجمه إلى روما

بعد اتهامه بالهروب.. حمادة صدقي يطلق 5 قذائف نارية ضد إدارة الهلال السودانى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور

مرتديًا ملابس نسائية.. شاب عربي يحاول نزع حجاب امرأة في برلين.. فيديو

نيسان تطرح باترول nissan patrol 2020 الجديدة في مصر.. سعر ومواصفات