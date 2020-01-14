وصول البطاقة الدولية للبرازيلى إيجور لاعب فريق إف سي مصر

حصل مسئولو نادى إف سى مصر على البطاقة الدولية للاعبه البرازيلى إيجور، وتم إنهاء إجراءات قيده فى قائمة الفريق، وذلك لتدعيم خط الهجوم، وتم التعاقد مع إيجور فى بداية الموسم و لكن تأخر وصول البطاقة الدولية أدى لعدم إنهاء إجراءات قيده فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وكان إيجور الذى يلعب فى مركز المهاجم الصريح والذى يبلغ من العمر 25 عامًا، يخوض التدريبات مع فريق إف سى مصر منذ بداية الموسم، لكنه لم يشارك فى أى مباراة رسمية أو ودية مع الفريق بناء على رغبة عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق إف سى مصر، الذى فضل الاعتماد على اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق فى المباريات الودية.



ويستعد فريق اف سي مصر لمباراة انبي المقرر لها السبت المقبل على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، ويحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 15 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات، بينما يقع إنبى فى المركز التاسع، برصيد 17 نقطة .