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حوادث

تزن 630 كجم.. إحباط تهريب 3060 طربة حشيش داخل شحنة تفاح فى ميناء بورسعيد.. صور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:29 م
احباط محاولة تهريب
احباط محاولة تهريب 630 كيلو حشيش
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب 3060 طربة حشيش إلى داخل البلاد، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربي المواد المخدرة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية قادمة من ميناء بإحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي (تفاح) لصالح إحدى الشركات، وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية بميناء شرق التفريعة أسفرت أعمالها عن ضبط 3060 طربة لمخدر الحشيش وزنت 630 كيلوجرامًا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد عناصر التشكيل العصابي القائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة المضبوطة، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم (شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية) أحدهم مقيم بدولته العربية، والآخر مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ويعمل مندوب استيراد حاويات "تفاح" من ذات الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المقيم بالبلاد حال تواجده بمسكنه، واعترف بما أكدته التحريات، بالاشتراك مع المتهم المتواجد خارج البلاد، وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 45 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تزن 630 كجم.. إحباط تهريب 3060 طربة حشيش داخل شحنة تفاح فى ميناء بورسعيد.. صور
تزن 630 كجم.. إحباط تهريب 3060 طربة حشيش داخل شحنة تفاح فى ميناء بورسعيد.. صور
تزن 630 كجم.. إحباط تهريب 3060 طربة حشيش داخل شحنة تفاح فى ميناء بورسعيد.. صور
تزن 630 كجم.. إحباط تهريب 3060 طربة حشيش داخل شحنة تفاح فى ميناء بورسعيد.. صور
تزن 630 كجم.. إحباط تهريب 3060 طربة حشيش داخل شحنة تفاح فى ميناء بورسعيد.. صور
تزن 630 كجم.. إحباط تهريب 3060 طربة حشيش داخل شحنة تفاح فى ميناء بورسعيد.. صور
تزن 630 كجم.. إحباط تهريب 3060 طربة حشيش داخل شحنة تفاح فى ميناء بورسعيد.. صور
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