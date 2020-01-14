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محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بمستوى وحدة تراخيص الملاكي بمنطقة الإسراء

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بالمستوى المتطور والتكنولوجى لوحدة تراخيص الملاكي بمنطقة الإسراء بحى الضواحى، نظرا لوجود تجهيزات على أعلى مستوى وهو ما يساعد فى تقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وحرص اللواء عادل الغضبان، على الاستماع لشرح عن نظام العمل داخل الإدارة الجديدة من خلال العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من باقى الأعمال الحالية، تمهيدا لافتتاحها قريبا.

كما تفقد المحافظ كافة الأقسام الداخلية لإدارة المرور وشبابيك استخراج رخص القيادة، وصالة الانتظار وأشار بضرورة وجود مسافات مناسبة بداخلها لمنع الازدحام أثناء تواجد المواطنين.

كما أكد اللواء عادل الغضبان، ضرورة الاهتمام بوجود زى موحد للعاملين داخل الإدارة وتحسين مستوى الأداء بما يقدم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك فى إطار الطفرة التكنولوجية الحديثة التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بما يوفر كافة سبل الراحة للمواطنين.
محافظ بورسعيد يشيد بمستوى وحدة تراخيص الملاكي بمنطقة الإسراء
محافظ بورسعيد يشيد بمستوى وحدة تراخيص الملاكي بمنطقة الإسراء
محافظ بورسعيد يشيد بمستوى وحدة تراخيص الملاكي بمنطقة الإسراء
محافظ بورسعيد يشيد بمستوى وحدة تراخيص الملاكي بمنطقة الإسراء
محافظ بورسعيد يشيد بمستوى وحدة تراخيص الملاكي بمنطقة الإسراء
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