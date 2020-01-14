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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أخبار التعليم.. إحالة كنترول تصحيح امتحاني الصفين الأول والثاني الثانوى بإدارة الروضة بدمياط للتحقيق.. ورئيس جامعة القاهرة: تطوير مناهج طب الأسنان وربط البحوث برؤية 2030

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:02 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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قسم التعليم
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