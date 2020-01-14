أخبار التعليم.. إحالة كنترول تصحيح امتحاني الصفين الأول والثاني الثانوى بإدارة الروضة بدمياط للتحقيق.. ورئيس جامعة القاهرة: تطوير مناهج طب الأسنان وربط البحوث برؤية 2030

عبد الغفار يشهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وكالتي الفضاء المصرية والفرنسية



رئيس جامعة القاهرة: تطوير مناهج طب الأسنان وربط البحوث برؤية 2030



رئيس جامعة القاهرة يفتتح تجديدات قسم الأشعة ومدرجي طلاب بكلية طب الأسنان



عميد تمريض عين شمس: خطة لمواجهة أى ظروف طارئة خلال فترة الامتحانات



إحالة كنترول تصحيح امتحاني الصفين الأول والثاني الثانوى بإدارة الروضة بدمياط للتحقيق



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التعليم: لم نتلق شكاوى بشأن امتحانات 2 ثانوي اليوم.. ورصدنا حالات غش فردية



افتتاح المؤتمر الـ14 لقسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل بطب عين شمس.. غدا



التعليم: منظومة الاختبارات الإلكترونية حققت نجاحا باهرا اليوم



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نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.