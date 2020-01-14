أخبار التعليم.. إحالة كنترول تصحيح امتحاني الصفين الأول والثاني الثانوى بإدارة الروضة بدمياط للتحقيق.. ورئيس جامعة القاهرة: تطوير مناهج طب الأسنان وربط البحوث برؤية 2030

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
عبد الغفار يشهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وكالتي الفضاء المصرية والفرنسية
رئيس جامعة القاهرة: تطوير مناهج طب الأسنان وربط البحوث برؤية 2030
رئيس جامعة القاهرة يفتتح تجديدات قسم الأشعة ومدرجي طلاب بكلية طب الأسنان
عميد تمريض عين شمس: خطة لمواجهة أى ظروف طارئة خلال فترة الامتحانات
إحالة كنترول تصحيح امتحاني الصفين الأول والثاني الثانوى بإدارة الروضة بدمياط للتحقيق
وظائف خالية فى منظمة ألكسو العربية.. اعرف التفاصيل الآن
التعليم: لم نتلق شكاوى بشأن امتحانات 2 ثانوي اليوم.. ورصدنا حالات غش فردية
افتتاح المؤتمر الـ14 لقسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل بطب عين شمس.. غدا
التعليم: منظومة الاختبارات الإلكترونية حققت نجاحا باهرا اليوم
جامعة الوادي الجديد تحقق 100% إنجازا في الرد على الشكاوى
عبد الغفار يشهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وكالتي الفضاء المصرية والفرنسية
رئيس جامعة القاهرة: تطوير مناهج طب الأسنان وربط البحوث برؤية 2030
رئيس جامعة القاهرة يفتتح تجديدات قسم الأشعة ومدرجي طلاب بكلية طب الأسنان
عميد تمريض عين شمس: خطة لمواجهة أى ظروف طارئة خلال فترة الامتحانات
إحالة كنترول تصحيح امتحاني الصفين الأول والثاني الثانوى بإدارة الروضة بدمياط للتحقيق
وظائف خالية فى منظمة ألكسو العربية.. اعرف التفاصيل الآن
التعليم: لم نتلق شكاوى بشأن امتحانات 2 ثانوي اليوم.. ورصدنا حالات غش فردية
افتتاح المؤتمر الـ14 لقسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل بطب عين شمس.. غدا
التعليم: منظومة الاختبارات الإلكترونية حققت نجاحا باهرا اليوم
جامعة الوادي الجديد تحقق 100% إنجازا في الرد على الشكاوى