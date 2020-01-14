مكرم محمد أحمد: مصر لن تسمح بأن تكون ليبيا بوابة لشن هجوم عليها.. فيديو مصر

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن قوات حفتر الليبية تسيطر على الشرق والجنوب ولها تأثير كبير في الغرب الليبي ، موضحا ان مشكلة الغرب الليبي تكمن في مدن الغرب علي الاكثر، ومحاصرتها بمليشيات عسكرية، تمنع أية فرصة للتسوية السياسية للاستفادة والمصلحه الشخصيه .





واضاف مكرم محمد أحمد خلال حواره لـ برنامج "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائيه "إم بي سي مصر"، أن المشكلة الليبية في صالحها تكمن في تقنين نفوذ الآليات العسكرية بحيث لا تكون كل مدينه تحت سيطرة مليشيات عسكرية.





وأضاف مكرم محمد أحمد، أن وجود دولة مستقرة داخليا واتفاق وطني داخل الأراضي الليبية، سيقطع الطريق على المليشيات المسلحة الليبية المسلحة، ويمكن الدولة الليبية أن تقوم تحت مظلة مؤسسات قائمة وفعلية.





وأوضح مكرم محمد أحمد، أن المؤتمر الذي سيعقد في برلين الأحد القادم، سيفتح الطريق أمام مناقشة المباحثات التي قامت في موسكو، وأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يهمها بشكل كبير التوصية السياسية بالشأن الليبي، وأن الفرص أمام التهدئة كبيرة وبعيدة عن الصدام العسكري.



