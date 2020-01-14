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وزير التموين: لا نية لتخفيض الدعم أو إلغائه وهي نواية تسند الزير

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:31 م
وزير التموين
وزير التموين
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف الأساسي لتحويل الدعم النقدي؛ هو لزيادة كفاءة الدعم، مؤكدا أنه لا نية لتخفيض الدعم أو الغائه.

وأضاف الوزير خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»، والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، أن كل الدول تعمد على الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأن هناك اختلاف كبير في دخول المواطنين على مستوى العالم كله.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية برغم كل التقدم الذي وصلت اليه، تقدم دعم غذائي الي المواطنين المحالين على المعاش لتضمن أن يصل إليه الطعام في كل الأوقات.

وأكد الوزير، كل السلع التموينية بأسعار غير السعر الحقيقي وذلك لدعم المواطنين، منوها أن هذا له عيوب كثيرة ونعمل على حلها، لعدم خلق السوق السوداء وسوء الاستهلاك_ ولكنها نواية تسند الزير على حسب توصيفه .
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