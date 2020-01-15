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تعليم

طلاب 2 ثانوي يدخلون اللجان لبدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:50 ص
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
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ياسمين بدوي
دخل، منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي، إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المقرر أن يبدأ زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان سيكون الامتحان إلكترونيًا عبر التابلت، وتم السماح للطلاب بدخول اللجان بالكتب المدرسية لأن الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.

ووفقا للمواصفات الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، سيتكون من 22 سؤالًا منها (20 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي) .

وبالنسبة للصف الثاني الثانوي، فيتم إجراء الامتحانات باستخدام جهاز التابلت لطلاب المدارس الحكومية (الرسمية –الرسمية لغات) وطلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة – المعاهد القومية)، أما بقية الفئات: (المنازل، الخدمات، السجون، الطلاب المجندون، الطلاب المتواجدون بالمستشفيات، طلاب الدمج) فيتم امتحانهم ورقيًا".
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