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فن

تكريم عادل إمام ونيللي ومي عمر بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:08 م
عادل إمام
عادل إمام
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أحمد إبراهيم
عقدت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من، ميشيل ماهر ومجدي سامي عدّة اجتماعات لاختيار الفنانين وصُناع السينما الذين سيتم تكريمهم خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة الثامنة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما لعام 2020.

وقررت اللجنة العُليا للمهرجان وبإجماع الآراء منح الجوائز التالية: منح جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنان عادل إمام والفنان صلاح عبد الله والفنان أشرف عبد الغفور والفنانة نيللى والفنانة شيرين.

كما قررت اللجنة منح جائزة التميز الإعلامي الى الاعلامى أسامة الشيخ ومنح جائزة فريد المزاوى الى المخرج محمد فاضل وجائزة الاب يوسف مظلوم الى الفنان زكى فطين عبد الوهاب وجائزة المركز الخاصة الى المخرج عمر عبد العزيز.

بينما قررت اللجنة منح جائزة الإبداع الفني لكل من الكاتب والسيناريست القدير مجيد طوبيا والمونتيرة القديرة ليلى فهمي ومدير التصوير القدير سمير فرج والموسيقار القدير حلمي بكر والكاتب والسيناريست القدير يوسف معاطي والفنان القدير صبري عبد المنعم.

وحددت اللجنة الفائزين بالجائزة التشجيعية وجوائز الأعمال الدرامية لهذه الدورة، وقررت منح اجائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة القديرة سوسن بدر عن دورها في مسلسل "أبو العروسة"، فيما فاز الفنان سيد رجب بجائزة أحسن ممثل عن دوره في مسلسل "أبو العروسة"، بينما مُنحت جائزة المركز التشجيعية للفنانة مي عمر.
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