AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أول تعليق من وزارة الهجرة بعد إيقاف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:37 م
على ابو القاسم
على ابو القاسم
Advertisements
سعيد العربي
أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بالغ شكرها للسلطات السعودية، والمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، لموافقتها اليوم على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري "علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى"، إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية.

اقرأ ايضًا:
وفي السياق ذاته، أثنت السفيرة نبيلة مكرم على جهود النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في قضية المواطن المصري علي أبو القاسم، وتواصله الدائم مع نظيره السعودي للوقوف على تطورات القضية والدفع في اتجاه إعادة دراسة القضية وتعاونه المستمر مع وزارة الهجرة حول التنسيق ومتابعة ملفها، وجاء ذلك الاجتماع قبيل لقاء النائب العام نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، والذي استعرض فيه سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تفاصيل ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.

كما أشادت وزيرة الهجرة بمجهودات الدولة المصرية متمثلة في السفارة المصرية بالسعودية والتي تابعت باستمرار مجريات القضية، وكذلك النيابة العامة السعودية التي راعت كافة جوانب القضية وطلبات الجانب المصري خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن إعادة النظر في القضية من جديد.

وأكدت الوزيرة أيضًا على كامل الاحترام للنظام القضائي السعودي والامتثال لأحكامه والثقة في عدالته واستقلاليته، مشيرة إلى استمرار وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لدى البلدين في متابعة تطورات القضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نبيلة مكرم: وزارة الهجرة ليست شرفية أو للعلماء فقط بل تهتم بالمواطن المصري.. فيديو

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل النسخة المقبلة من مصر تستطيع 2020.. فيديو

الهجرة في 2019.. استكمال سلسلة مصر تستطيع ومبادرة إحياء الجذور وإطلاق أول مؤتمر للكيانات المصرية بالخارج وختام العام بـ مراكب النجاة

المحكمة العليا السعودية توافق على إعادة محاكمة المصرى علي أبو القاسم

اهم الاخبار: القضاء اللبناني يصدم زوج نانسي عجرم .. صفعة جديدة لـ أردوغان.. زالزال فى الجيزة وأكتوبر

من الإعدام لـ العودة للحياة.. محطات قضية المهندس على ابو القاسم في السعودية

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. تفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي

الأباتشي يعود .. شيكابالا يحرز هدف الزمالك الأول فى مرمى الجونة من قذيفة صاروخية.. فيديو

هل يجوز المسح على الشراب في حالة البرد.. الإفتاء: بشرطين

صحيفة بريطانية تكشف تطورات خطيرة تشعل الصراع في ليبيا

الرئيس السيسى يصدر قرارًا مهمًا عن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

عقيلة صالح: الجيش الوطني الليبي سيحرر طرابلس قريبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. مكرونة فيتوتشيني وسلطة البروكلي

محمود العسيلي مكشر ليه .. 10 صور من شهر العسل مع زوجته

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد