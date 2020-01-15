مين الأجمل .. غادة عادل ورانيا يوسف تشعلان حفلا فنيا

خطفت كل من الفنانتين غادة عادل ورانيا يوسف الانظار اليهما فور حضورهما حفلا فنيا يقام حاليا فى دبى.



وظهرت غادل عادل بفستان اسود مكشوف الصدر بينما قررت رانيا يوسف ان تظهر باطلاله غير متوقعه حيث ارتدت فستانا اسود محتشما شفافا من الامام.



وتنتظر الفنانه رانيا يوسف عرض فيلمها الجديد "دماغ شيطان" والذى يشاركها البطولة فيه باسم سمرة.



بينما تقوم الفنانة غادل عادل بالتحضير لفيلم جديد مع الفنان رامز جلال.