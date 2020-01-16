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أخبار العالم

الجيش السوري يواصل انتصاراته على الميليشيات في شرق إدلب

الخميس 16/يناير/2020 - 07:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
سجل الجيش السوري تقدما جديدا اليوم، الخميس، في عمق مناطق "إمارة القوقاز"، بعد سيطرته على بلدة وتل "خطرة" الاستراتيجي وبلدة أبو جريف، إثر معارك عنيفة مع المليشيات المسلحة المنتشرة في ريف إدلب الشرقي.

وحسبما ذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية، فقد بدأت وحدات الجيش السوري بدأت بتحصين مواقعها داخل البلدتين والتل بعد السيطرة عليهما وتدمير عدة كبير من عربات المسلحين، ومقتل وإصابة أكثر من 30 منهم في الاشتباكات التي شهدها هذا المحور.

وإلى الجنوب من محور أبو الضهور، قام الجيش السوري مساء أمس بتطهير بلدتي نوحية شرقية وغربية شمال بلدة البرسة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، عقب عملية مباغتة شهدت اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيمين الإرهابيين، وذلك في سياق استئناف عملياته العسكرية بريف إدلب الجنوبي الشرقي مساء اليوم.
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