الجيش السوري يواصل انتصاراته على الميليشيات في شرق إدلب

سجل الجيش السوري تقدما جديدا اليوم، الخميس، في عمق مناطق "إمارة القوقاز"، بعد سيطرته على بلدة وتل "خطرة" الاستراتيجي وبلدة أبو جريف، إثر معارك عنيفة مع المليشيات المسلحة المنتشرة في ريف إدلب الشرقي.





وحسبما ذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية، فقد بدأت وحدات الجيش السوري بدأت بتحصين مواقعها داخل البلدتين والتل بعد السيطرة عليهما وتدمير عدة كبير من عربات المسلحين، ومقتل وإصابة أكثر من 30 منهم في الاشتباكات التي شهدها هذا المحور.



