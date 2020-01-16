تعرف على أحدث المنضمين لمسلسل عروس بيروت 2

نشرت الممثلة اللبنانية ماري تيريز معلوف صورة تجمعها بالفنانة ميا سعيد وأحدث المنضمين للجزء الثاني عروس بيروت الفنان اللبناني القدير رفيق على أحمد.



وعلقت ماري تيريز معلوف على الصورة التي نشرتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" أهلا وسهلا رفيق على أحمد لعروس بيروت 2 ".



وبدأ صناع مسلسل عروس بيروت تصوير الجزء الثاني في اسطنبول بتركيا، بعد انتهاء أحداث الجزء الأول نهاية 2019.



وتدور قصة مسلسل عروس بيروت حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدتها المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.



ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا.. قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.



مسلسل عروس بيروت من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

