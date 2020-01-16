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رياضة

مودي الجارحي: نحتاج دعم الجماهير للفوز بدوري السوبر

الخميس 16/يناير/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد مودي الجارحي، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي أهمية الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك في دوري السوبر للمحترفين.

وقال أن الفريق تعاهد على تقديم أفضل ما لديه وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة؛ من أجل مصالحة الجماهير.

وأضاف أن الفوز على الزمالك في ملعبه يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في البطولة.

وشدد الجارحي على أن الفريق بحاجة إلى دعم جمهور الأهلي ومساندته، خاصة في الأوقات الصعبة؛ من أجل الفوز ببطولة دوري السوبر التي يقاتل الجميع من أجل التتويج بها لإسعاد الجماهير.

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