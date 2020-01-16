في ذكرى اعتزاله الكرة.. حسني عبد ربه لجمهوره: على وعدنا في لقاء قريب

وجّه قيصر الكرة حسني عبدربه لاعب منتخب مصر ونادي الإسماعيلي السابق رسالة إلى جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في ذكرى اعتزاله الكرة.



وقال "عبدربه" فى رسالته: "مرت سنة بسرعة البرق.. ٣٦٥ يومًا بالتمام والكمال.. مرت سنة على أصعب يوم في حياتي، وأصعب قرار مرّ عليّا طوال عمري، يوم أن تركت فيه معشوقتي، وآخر يوم دخلت فيه بيتي، وآخر يوم سمعت هتافي المفضل من جمهوري الحبيب..وآخر يوم انهمرت فيه دموعي قبل وفاة والدي".



وتابع : "وكانت نهاية مسيرتي الكروية.. يوم كُشفت لي فيه جميع الأقنعة، من المُحب فعلًا وبداخله خير لي، ومن المزيف الذي يضحك في الوجه، وداخله عكس ما يظهره، تركت بيتي على أمل اللقاء، حين يأذن الله في الوقت المناسب.. النادي الاسماعيلي.. الذي عشت فيه أجمل أيام حياتي، والحب الذي لم أندم عليه لحظة.. الكيان.. صاحب الفضل عليِّ في كل ما وصلت له.. وأغلاهم والمكسب الحقيقي هو حب الناس الذي أراه داخل وخارج مصر".



وأضاف قائلًا: "هذا هو المكسب الأغلى والأهم .. جمهوري الحبيب .. دمتم لي سندا وظهرا ومصدر قوة دائمًا.. على وعدنا في لقاء قريب إن شاء الله".