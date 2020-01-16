راندا حافظ تطرح "الدنيا غابة" بمشاركة عبدالباسط حمودة والمدفعجية.. فيديو

طرحت المطربة راندا حافظ على قناتها الرسمية على يوتيوب أغنية "الدنيا غابة" والذي يشاركها فيها الغناء المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة وفرقة المدفعجية.



أغنية "الدنيا غابة" كلمات إسلام شيندي وإسلام كنكا الذي شارك أحمد سعد وحسن الشافعي فى أغنية "مامي كوسا" وألحان ديزل ومن توزيع وسام عبدالمنعم، والأغنية من إنتاج شركة "B.ICON"



يذكر أن احدث أعمال راندا حافظ كان ألبوم "اكتر وحدة مبسوطة" من إنتاج شركة "روتانا" وضم ٩ أغان تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم أمير طعيمة وأحمد صلاح حسني وأحمد إبراهيم.







