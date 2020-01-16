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برلمان

مستقبل وطن: التدخل التركي في مصر يفتح أبواب الجحيم على أردوغان ونظامه

الخميس 16/يناير/2020 - 09:38 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الرحمن سرحان
هاجم النائب اشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بشدة النظام التركي المستبد بقيادة رجب طيب اردوغان لاستنكاره التدابير القانونية بحق الخلية الالكترونية غير الشرعية التي تم ضبطها، قائلا:" إن نظام أردوغان الاستبدادي الارهابي آخر من يحق له الكلام عن حرية الصحافة في مصر وسط مئات الصحفيين الأتراك الذين تم فصلهم واعتقال بعضهم والتضييق عليهم وإغلاق صحفهم".

وحذر في بيان، اليوم، أردوغان من استمرار التدخل في مصر وشئونها، مؤكدًا أن مصر ترفض جملة وتفصيلا التصريحات العدوانية التركية، وتؤكد لاردوغان وحاشيته ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.

وتابع النائب أن مصر، كانت على حق في الإجراءات القانونية التى اتخذتها فى التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية فى مصر، والتى عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية فى مصر، وإرسالها لأوكارها بتركيا، سعيًا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والدولي.

وأضاف اشرف رشاد، أنه على أردوغان وحاشيته ان يعرفوا اننا منتبهون تماما لتحركاتهم.
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