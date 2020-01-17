نهائي الدوري الإماراتي .. نيجريدو يفتتح التسجيل للنصر في شباك أهلي دبي بأول 10 ثوانٍ.. فيديو

افتتح الإسباني ألفارو نيجريدو، مهاجم نادي النصر، التسجيل لفريقه، وذلك في المباراة التي تجمعه بنظيره نادي أهلي دبي، في نهائي دوري كأس الخليج العربي "الدوري الإماراتي".



وباغت نادي النصر، نظيره، نادي أهلي دبي، بهدف، في الثواني العشر الأولى ، حين سدد نيجريدو ركلة بداية المباراة، لزميله توزي ،والذي مرر كرة طولية رائعة لنيجريدو والذي اتجه بأقصى سرعة لمرمى أهلي دبي، قبل أن ينفرد بماجد ناصر حارس مرمى أهلي دبي ، ويضعها في مرماه، معلنًا عن أسرع هدف في تاريخ البطولة، وواحد من أسرع أهداف الساحرة المستديرة.



ويبحث شباب الأهلي عن لقبه الخامس، والثاني تواليًا في بطولة الدوري، بينما يبحث النصر عن لقبها الثاني في بطولة كأس الخليج العربي.



