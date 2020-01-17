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أخبار العالم

منظمة إرهابية.. واشنطن: لا فرق بين الذراع السياسية أو العسكرية لـ حزب الله اللبناني

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:33 م
ميليشيات حزب الله
ميليشيات حزب الله
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أحمد محرم
قال المبعوث الأمريكي لشئون إيران برايان هوك إنه لا يوجد فرق بين الذراع السياسية أو العسكرية لحزب الله اللبناني، وذلك على خلفية تصنيف وزارة الخزانة البريطانية للحزب كمنظمة إرهابية.

وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الجمعة، تصنيف حزب الله اللبناني، بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية.

كانت مجموعة من الدول قد سبقت بريطانيا إلى تصنيف حزب الله منظمة إرهابية مثل أمريكا، كندا، الأرجنتين، استراليا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، برجواي، البحرين، الجامعة العربية.

وصوت البرلمان البريطاني في نهاية فبراير من العام الماضي، لصالح اعتبار حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري"منظمة إرهابية".

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية إدراج الجناح السياسي لحزب الله اللبناني على قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.

وفسرت الحكومة البريطانية قرارها، بالقول إن حزب الله يواصل التزود بالسلاح خلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفة أن دعم حزب الله لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد "أطال أمد النزاع وزاد من أعمال القمع العنيفة والوحشية للنظام ضد الشعب السوري".

وسبق أن فرضت الحكومة البريطانية حظرا على منظمة الأمن الخارجي والجناح العسكري لحزب الله في عامي 2001 و2008 على التوالي، لكن دول أوروبا لم تتجاوب مع دعوات لإدراج الجناح السياسي للحزب على قائمة الإرهاب، تحسبا للتداعيات المحتملة لهذه الخطوة على العلاقات مع الحكومة اللبنانية التي تضم أعضاء من الحزب.
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