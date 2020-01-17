AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مظاهرة بالجرارات.. آلاف الفلاحين يحتجون على السياسات البيئية في مدن ألمانيا..شاهد

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:56 م
مظاهرات بالجرارات
مظاهرات بالجرارات في ألمانيا
Advertisements
أحمد محرم
اصطفت طوابير طويلة من جرارات المزارعين الألمان، الذين دخلوا بها مدن "برلين وبافاريا وبادن وورتمبرج وبريمين"، للتظاهر؛ احتجاجًا على تعليمات أصدرتها لهم الحكومة الألمانية بخصوص السياسة البيئية.

وبحسب إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، دعا عمدة برلين، مايكل مولر، سكان المدن التي دخلها الفلاحون بجراراتهم إلى تفهم موقفهم والتسامح معهم.

وأضافت الإذاعة، أن احتجاجات الفلاحين بدأت بالتزامن مع استضافة برلين معرض الأسبوع العالمي الأخضر للأغذية والزراعة، الذي عادة ما يشهد انعقاده في نفس الموعد سنويًا احتجاجات للمزارعين للتعبير عن مخاوفهم حول مستقبل الزراعة والسياسة البيئية.

واوضحت الإذاعة أن هذه هي المرة الثانية خلال أشهر معدودة التي يقتحم فيها الفلاحون شوارع المدن الألمانية بجراراتهم، حيث تكرر الأمر ذاته في أكتوبر الماضي، عندما احتج المزارعون على قرار الحكومة الحد من استخدام أسمدة النترات، والذي رأوا أنه يضر بمصالحهم.

مظاهرة بالجرارات.. آلاف الفلاحين يحتجون على السياسات البيئية في مدن ألمانيا..شاهد
مظاهرة بالجرارات.. آلاف الفلاحين يحتجون على السياسات البيئية في مدن ألمانيا..شاهد
مظاهرة بالجرارات.. آلاف الفلاحين يحتجون على السياسات البيئية في مدن ألمانيا..شاهد
مظاهرة بالجرارات.. آلاف الفلاحين يحتجون على السياسات البيئية في مدن ألمانيا..شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع 4 جنيهات دفعة واحدة.. وتوقعات بزيادة الإقبال كاستثمار آمن

وفاة الدكتورة نورا كمال إحدى مصابات حادث طبيبات المنيا

بالأسماء.. قائمة أولية لـ مرشحى انتخابات اتحاد الكرة القادمة

هناكل إيه النهاردة.. ريش بالشبت ومكرونة بشاميل وطاجن سبانخ.. والحلو: كب كيك محشي

كلوب: أنهيت أزمة محمد صلاح وساديو ماني بهذه الطريقة

شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة

سيدة تصدم بسيارتها 4 مركبات مركونة أثناء مغادرتها صالة جيم.. شاهد ما حدث

منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3-5 فى تصفيات أمم إفريقيا .. صور