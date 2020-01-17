مظاهرة بالجرارات.. آلاف الفلاحين يحتجون على السياسات البيئية في مدن ألمانيا..شاهد

اصطفت طوابير طويلة من جرارات المزارعين الألمان، الذين دخلوا بها مدن "برلين وبافاريا وبادن وورتمبرج وبريمين"، للتظاهر؛ احتجاجًا على تعليمات أصدرتها لهم الحكومة الألمانية بخصوص السياسة البيئية.



وبحسب إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، دعا عمدة برلين، مايكل مولر، سكان المدن التي دخلها الفلاحون بجراراتهم إلى تفهم موقفهم والتسامح معهم.



وأضافت الإذاعة، أن احتجاجات الفلاحين بدأت بالتزامن مع استضافة برلين معرض الأسبوع العالمي الأخضر للأغذية والزراعة، الذي عادة ما يشهد انعقاده في نفس الموعد سنويًا احتجاجات للمزارعين للتعبير عن مخاوفهم حول مستقبل الزراعة والسياسة البيئية.



واوضحت الإذاعة أن هذه هي المرة الثانية خلال أشهر معدودة التي يقتحم فيها الفلاحون شوارع المدن الألمانية بجراراتهم، حيث تكرر الأمر ذاته في أكتوبر الماضي، عندما احتج المزارعون على قرار الحكومة الحد من استخدام أسمدة النترات، والذي رأوا أنه يضر بمصالحهم.



