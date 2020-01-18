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رياضة

حسام عاشور يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

السبت 18/يناير/2020 - 12:02 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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إسماعيل محمود
أكد حسام عاشور، قائد ومتوسط ميدان النادي الأهلي، أنه لا ينوي اعتزال كرة القدم في الوقت الحالي .

وقال حسام عاشور في تصريحات تليفزيونية "بالنسبة للأشخاص الذي تتحدث عن موعد اعتزالي ، فأنا أقول لهم بأنه متبق لي في الملاعب أكثر من سنة ، هناك أشخاص تدعي بأنني سأعتزل الكرة ، لكني أنا صاحب القرار الأول والأخير في اعتزالي للساحرة المستديرة."

وأضاف حسام عاشور:"لدي أشياء وبطولات كثيرة لأحققها مع النادي الأهلي ، سأحاول تحقيقها قبل اعتزالي كرة القدم."

ويعاني حسام عاشور من قلة المشاركة في المباريات، مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، بالإضافة للمستوى الرائع الذي يظهر به المالي أليو ديانج وعمرو السولية.

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