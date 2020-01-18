المتهم بالتنمر على معاق ذهنيا بالمطرية: كنت بهزر معاه.. ومكانش قصدي يزعل مني

بعد ان انفرد موقع «صدى البلد» بنشر صور وفيديو لواقعة تنمر جديدة تعرض لها شاب معاق ذهنيا أثناء سيره بحى المطرية ، وفى أقل من ٢٤ ساعة نجح رجال الأمن فى القبض على المتهم بالتنمر على الشاب المعاق ، تمت عملية الضبط بناء على تعليمات اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة الذى قرر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم .
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وكان موقع صدى البلد قد انفرد أمس، بنشر خبر تحت عنوان شاب معاق ذهنيا يتعرض لواقعة تنمر جديدة بالمطرية ، على الفور كلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم المطرية بالتحرى عن الواقعة وضبط مرتكبيها .
وكان موقع صدى البلد قد انفرد أمس، بنشر خبر تحت عنوان شاب معاق ذهنيا يتعرض لواقعة تنمر جديدة بالمطرية ، على الفور كلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم المطرية بالتحرى عن الواقعة وضبط مرتكبيها .
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يمر سوى ١٢ ساعة على نشر واقعة تصوير شاب معاق ذهنيًا أثناء رقصه بالشارع استهزاء به ، فتم تحديد الشخص المعاق وتبين أنه أحمد محمد ٣٨ سنة مقيم فى شارع كمال الدين بدوي بحى المطرية .
كما تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهما وتبين أنهما طالبين ١٧ عاما أحدهما ارتكب الواقعة ، والثاني قام بالتصوير .
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واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بقصد المزاح ولم يقصد الاستهزاء ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .
وكان شخص يدعى زياد استوقف شاب معاق ذهنيا اثناء سيره بطريق عودته الى منزله حاملا بعض أرغفة العيش لتناول الطعام ، وأخذ يجبره على الرقص والغناء وقيام آخر بتصوير الشاب المعاق مهددا بأخذ العيش منه حال رفضه الرقص بالشارع .
وتبين ان الشاب المعاق ذهنيا مشهور عنه حب اهالي المنطقة له ، إلا أن واقعة التنمر التي تعرض لها على يد أحد شباب المنطقة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " جعلته فى أزمة نفسية بعد السخرية منه .
وكانت أسرة الشاب المعاق قد تقدمت بشكوى لمندوب موقع صدى البلد لتضررهم من الواقعة ، بعد ان اصيب نجلهم بحالة نفسية سيئة لتعرضه للتنمر .
يمر سوى ١٢ ساعة على نشر واقعة تصوير شاب معاق ذهنيًا أثناء رقصه بالشارع استهزاء به ، فتم تحديد الشخص المعاق وتبين أنه أحمد محمد ٣٨ سنة مقيم فى شارع كمال الدين بدوي بحى المطرية .
كما تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهما وتبين أنهما طالبين ١٧ عاما أحدهما ارتكب الواقعة ، والثاني قام بالتصوير .
اقرأ أيضًا| حملة تنمر على حمادة هلال بـ تويتر .. تعرف على السبب
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بقصد المزاح ولم يقصد الاستهزاء ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .
وكان شخص يدعى زياد استوقف شاب معاق ذهنيا اثناء سيره بطريق عودته الى منزله حاملا بعض أرغفة العيش لتناول الطعام ، وأخذ يجبره على الرقص والغناء وقيام آخر بتصوير الشاب المعاق مهددا بأخذ العيش منه حال رفضه الرقص بالشارع .
وتبين ان الشاب المعاق ذهنيا مشهور عنه حب اهالي المنطقة له ، إلا أن واقعة التنمر التي تعرض لها على يد أحد شباب المنطقة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " جعلته فى أزمة نفسية بعد السخرية منه .
وكانت أسرة الشاب المعاق قد تقدمت بشكوى لمندوب موقع صدى البلد لتضررهم من الواقعة ، بعد ان اصيب نجلهم بحالة نفسية سيئة لتعرضه للتنمر .