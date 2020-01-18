شاهد.. ثوران بركان تال بالقرب من العاصمة الفلبينية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، مقطع فيديو يبرز بركان تال بالعاصمة الفلبينية وحالة التأهب بالبلاد.



وأغلقت المدارس والشركات في العاصمة الفلبينية مانيلا، بعدما أطلق بركان تال رمادا في أنحاء المدينة، وأجلت السلطات السكان حول البركان، الذي فاجأت سرعة نشاطه العاملين في معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل، وقد يتسبب ثورانه في حدوث تسونامي.



وتوقع المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل انفجار البركان خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أن البركان "تال" يعد من البراكين الصغيرة "جدا"، لكنه في الوقت ذاته يمثل خطرا شديدا، حيث يتشكل من بركان داخل بركان.



يذكر أن البركان "تال" يقع على بعد نحو سبعين كيلومترا جنوب وسط العاصمة الفلبينية (مانيلا)، وتم إغلاق المدارس وإيقاف أنشطة الشركات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى إغلاق مطار العاصمة، مما تسبب في إلغاء أكثر من خمسمائة رحلة جوية دولية ومحلية.



وحثت السلطات الفلبينية على "إجلاء كلي" لما يقرب من نصف مليون شخص بالقرب من العاصمة مانيلا، بعد أن أطلق بركان "تال" رمادا يصل طوله إلى 14 كيلومترا فى الهواء، مما أثار مخاوف من إمكانية ثوران البركان.

