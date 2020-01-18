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شاهد.. ثوران بركان تال بالقرب من العاصمة الفلبينية

السبت 18/يناير/2020 - 09:58 ص
بركان تال
بركان تال
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شيرين عادل
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية لثوران بركان تال بالقرب من العاصمة الفلبينية.

وحذر مسئولون في الفلبين من الاقتراب من بركان قرب مانيلا، الذى يواصل إطلاق الحمم والرماد والبخار منذ الثلاثاء الماضي، فيما يخشى المسئولون من احتمال أن يثور البركان، الأمر الذي قد ينذر بانفجار أكبر وأكثر خطورة.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، إن استمرار ثبات بركان تال، بعد أن عاد إلى الحياة وأصبح بركانا نشطا الأحد الماضي، يشير إلى أن رواسب ربما لا تزال ترتفع إلى فوهة البركان.

ورفع المعهد مستوى التأهب إلى 4 درجات، وهو الأمر الذي يشير إلى ثوران قد يأتي في غضون ساعات أو أيام، مع العلم أن المستوى الخامس، وهو الأعلى، يعني أن مثل هذا الاندفاع يقترب، بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وكان البركان أطلق حمما على ارتفاع 500 متر في السماء بأعمدة رمادية داكنة من بخار محمّل بالرماد وصل ارتفاعه في السماء إلى 2 كيلومتر، فيما يومض العمود البركاني الهائل في بعض الأحيان بشرائط البرق، بينما ضرب أكثر من 200 زلزال منطقة تال وما حولها.
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