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أستاذ علوم سياسية: الجيش الليبي يقف بالمرصاد لمحاولات تركيا الخبيثة احتلال طرابلس

السبت 18/يناير/2020 - 12:06 م
الشعب الليبى
الشعب الليبى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد العقوري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمر المختار، إن تصريحات غسان سلامة، المبعوث الأممي فى ليبيا، متناقضة لأنه قال إنه لا يوجد مسلحون وميليشيات بطرابلس، والآن هناك مسلحون وإرهابيون من سوريا وتركيا بها.

وأضاف محمد العقوري، خلال حواره عبر الهاتف المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن غسان سلامة لا يقول حقائق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن العالم كله يدرك جيدا أن تركيا تقوم بهذا العمل.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمر المختار إلى أن احتلال مدينة طرابلس والجيش الليبي يرصد كل هذه التحركات التي ذكرها والأعمال التى تقوم بها تركيا، فهى تريد تحويل ليبيا إلى سوريا ثانية وهذا ما لا تسمح به القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش الليبي يقف بالمرصاد لمحاولات تركيا الخبيثة لاحتلال طرابلس.

وأوضح أن الشعب الليبي يخرج فى مظاهرات لأنه لا يقبل أعمال تركيا، مشيرا إلى أن الشعب الليبي وقف مع الجيش الليبي وقفة رجل واحد.

وأكد أن كل القبائل الليبية اجتمعت وأوقفت البترول فى ليبيا لأن خير البترول لا يرجع للشعب الليبى بقدر ما يرجع لجماعة الإخوان المسلمين فى طرابلس لأنها المتحكمة فى المركز الليبى.

يذكر أن كل القبائل أعلنت أمس، الجمعة، إيقاف البترول لحمايته من جماعة الإخوان المسلمين، منوها إلى أن الجيش الليبى يحمى البترول منذ أكثر من 4 سنوات ولكن عائد يرجع للبنك الليبى الذى تتحكم فيه جماعة الإخوان المسلمين الموجودة في طرابلس.
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