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محافظات

تزيدها الأمطار سحرا..5 أماكن يمكن زيارتها في الإسكندرية خلال الشتاء..صور

السبت 18/يناير/2020 - 05:47 م
حدائق المنتزة
حدائق المنتزة
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أحمد عبد العزيز
لمدينة الإسكندرية طبيعة ساحرة ومميزة تتفرد بها خلال فصل الشتاء، فهي ليست كما يعتقد الكثيرون مقصدًا سياحيا في فصل الصيف فقط، فمع موسم الأمطار تصبح عروس البحر مقصدا سياحيا للكثير من محبي الهدوء والاستجمام، نظرا لما تضمه من مباني تراثية وآثار تاريخية.

"صدى البلد" تستعرض خلال السطور المقبلة بعض المناطق التي تتميز بها الإسكندرية ويمكن زيارتها خلال فصل الشتاء.

قلعة قايتباي
تقف قلعة قايتباي شامخة على ساحل البحر المتوسط بمنطقة بحري غربي الإسكندرية، وتتميز ساحة القلعة الخارجية بأنها مكانا جاذبا لآلاف السكندريين والوافدين للتمتع بمشهد البحر الساحر مقترن بعبق التاريخ.

حدائق المنتزه

وعلى مساحات شاسعة من الزهور والأشجار، سنجد أجواء شتوية مميزة داخل حدائق المنتزة التي تضم عددا كبيرا من المطاعم المميزة.

كل ما عليك أن تصطحب أسرتك وأصدقائك لقضاء وقت ممتع داخل حدائق المنتزه والتي تضم نحو 360 فدانا من المساحات الخضراء وعدد من الكافيهات والشواطئ مقابل تذكرة 25 جنيها للفرد.

منطقة محطة الرمل

تضم المنطقة التاريخية الواقعة وسط الإسكندرية العديد من المباني التاريخية العتيقة التي أسستها الجاليات الأجنبية في المدينة الساحلية في مطلع القرن العشرين.

ومن الممكن أن تقضي وقتا ممتعا بصحبة أسرتك بين معالم المنطقة، والتي تضم عدد كبير من دور السينما والمطاعم والمقاهي التاريخية والتي أصبحت شاهدا على عصر تواجد اليونانيين بالإسكندرية.

متحف الأحياء المائية

وبالقرب من قلعة قايتباي يوجد متحف الأحياء المائية بمنطقة بحري غربي الإسكندرية، حيث يضم مجموعة كبيرة من هياكل وعظام البرمائيات المنقردة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية النادرة.

مسجد أبي العباس المرسي

ويعد مسجد أبي العباس المرسي من أشهر المزارات الدينية بالإسكندرية، والتي يحرص على زيارتها الكثير من زائري عروس البحر.

يضم المسجد ومحيطه عدد من الأضرحة ومنها ضريح شهاب الدين أبو العباس الأنصاري المرسي، وضريح البصيري أحد تلامذة أبو العباس المرسي،وضريح سيدي ياقوت العرش والذي يقع أيضا بجوار مسجد أبو العباس المرسي.  
تزيدها الأمطار سحرا..5 أماكن يمكن زيارتها في الإسكندرية خلال الشتاء..صور
تزيدها الأمطار سحرا..5 أماكن يمكن زيارتها في الإسكندرية خلال الشتاء..صور
تزيدها الأمطار سحرا..5 أماكن يمكن زيارتها في الإسكندرية خلال الشتاء..صور
تزيدها الأمطار سحرا..5 أماكن يمكن زيارتها في الإسكندرية خلال الشتاء..صور
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