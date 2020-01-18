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رياضة

فاروق جعفر مديرا فنيا لمنتخب مصر لـ الميني فوتبول

السبت 18/يناير/2020 - 06:40 م
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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عمرو ابوبكر
قرر اتحاد المينى فوتبول تعيين فاروق مهمة المدير الفنى لمنتخب المينى فوتبول خلال الفترة المقبلة ويعاونه فى الجهاز كل من جهاد عرفة مدرب ومحمد صلاح أبو جريشة مدربا عاما، ومحمد صفى علاج طبيعي وفكرى صالح مدرب حراس مرمى وعلاء شاكر أخصائي تأهيل .

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية للمينى فوتبول يوم ٢٨ فبراير التى تقام مراسم القرعة الليلة بقصر محمد على .

ووجه أحمد دنش رئيس الاتحادين العربي واللبناني للميني فوتبول الشكر للدولة المصرية على استضافة البطولة العربية لأول مرة داخل مصر.

وقال دنش: "مصر أم العرب، وشعبها قادر علي الترحيب بالأشقاء من جميع الدول، واتوقع انتشار كبير للعبة في مصر خاصة في ظل ارتفاع عدد السكان ووجود عدد كبير من الشباب الذى يرغب في ممارسة اللعبة".

وتابع "الميني فوتبول لا تنافس كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، لكننا نسعي لتوسيع رقعة المشاركة لمنح الشباب العربي فرصة ممارسة الرياضة".

واختتم دنش كلامه مؤكدًا تقدم لبنان في لعبة الميني فوتبول في ظل وجود مسابقات منتظمة للعبة، ومشاركة منتخب لبنان في مسابقتي كأس عالم.
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