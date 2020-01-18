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رياضة

الزمالك يكشف عن موقفه تجاه قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام المصري

السبت 18/يناير/2020 - 07:28 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، أنه لا توجد ازمة نتيجة قرار الاتحاد المصرى لكرة بتأجيل مباراة الفريق الأبيض مع المصرى البورسعيدى، التى كانت ستقام بعد غد الإثنين، فى الجولة الـ14 فى الدورى الممتاز

واضاف امير مرتضي :"لا يوجد مُشكلة لدينا ولم يكن هناك مُشكلة من الأساس فى حالة إقامة المباراة، الاتحاد المصرى رأى إن الفرق المُشاركة فى البطولات الأفريقية لديها ضغط مباريات فقرر التأجيل لا يوجد أزمة لدينا فى كل الأحوال".

واكد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على جاهزية فريقه لأي ظرف طارئ يحدث ولم يكن لديهم أزمة فى مواجهة المصرى وبذلك سيركز الفريق استعداداته حول مواجهة مازيمبى الكونغولى، التى ستقام يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا .

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية.

ويتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ويبحث الفريق الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي و الأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأيضا انطلاقا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله و دعما للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات .

كما تزامن القرار مع الخطاب الوارد من هيئة ستاد القاهرة يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع إنبي لما بعد يوم 25 يناير لارتباطه بالتزام طوال الفترة من 21 حتى 25 يناير الحالي .

وكانت إدارة المسابقات قد قامت بمراجعة مواقف كل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية ، على ضوء التعديلات التي أجراها مؤخرا الاتحاد حيث اطمأنت لموقف بيراميدز متصدر مجموعته في الكونفيدرالية ، كما أن قرعة البطولة العربية قد أوقعت ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين في مواجهة بعضهما مما يعني أن ناديا مصريا سيصعد إن شاء الله.
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